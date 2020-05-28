شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تمنع المؤسسات القومية من صرف البدلات الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن يقوم رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، بتسيير الأعمال الاعتيادية في مؤسساتهم، على الوجه الأمثل الذى يضمن حسن إدارة الموارد وضبط وترشيد الإنفاق، وذلك نظراً للظروف الحالية، وإعمالاً لقواعد الإفصاح والشفافية، ووفقاً لصلاحيات الهيئة الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف كرم جبر فى بيان له ، أنه يُمنع إصدار أية قرارات مالية أو اقتصادية تؤثر في أوضاع المؤسسات، بما في ذلك البيع والشراء والتعيينات والعقود ومد الخدمة والترقيات والندب والنقل من الوظائف والأماكن ، وكذلك صرف البدلات الاستثنائية إلا بعد الرجوع للهيئة والحصول على موافقة مكتوبة منها بذلك، ويعتبر غير ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة طالبت من قبل أهمية الالتزام المشدد بقواعد السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية أثناء فترة عيد الفطر المبارك بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، الذين تستدعي ظروف عملهم التواجد في المؤسسات، وضرورة الكشف الدوري وتعقيم الأماكن وتطهيرها أولاً بأول.

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وطالبت الهيئة المؤسسات بالالتزام بقواعد ترشيد طبع الصحف لامتداد الحظر من الخامسة مساءً حتى صباح اليوم التالي، بجانب إغلاق كثير من الأماكن التي يتم فيها توزيع الصحف، وأن يكون المطبوع في حدود الموزع دون إهدار للموارد في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن فيروس كورونا، وتوجيه الاهتمام للمواقع الإلكترونية لمتابعة مستجدات الأحداث أولاً بأول.

وأصدرت الهيئة الوطنية للصحافة قراراً بالتزام العاملين في المؤسسات الصحفية القومية بارتداء الكمامات الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذ القرار الذي يقضي بمعاقبة من يخالف ذلك بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، وأن يتم تنفيذ القرار دون استثناء على جميع العاملين.