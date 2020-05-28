شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى:الدولة لم تقصر فى تعاملها مع كورونا..وعلينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، إن الدولة لم تقصر على الإطلاق في تعاملها مع فيروس كورونا، ولم تتوانى عن تقديم الدعم الاقتصادي والصحي والاجتماعي وتعزيز الوعي عبر مختلف وسائل الإعلام بخطورته وفقا للتوجيهات الحاسمة والواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه في بيان له اليوم، لتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والذي حذر من أن ذروة تفشي كورونا في مصر ستكون بعد أسبوعين وهو ما يتطلب الحذر التام لتخطي الأزمة والعبور إلى بر الآمان مثل العديد من الدول، قائلا "إن تعامل مصر الواعي مع كورونا منذ مارس الماضي.. هو الذي حافظ على بقاء معدل الإصابات والوفيات في النطاق المتوسط بالمقارنة بما حدث في أوروبا أو بعض دول الجوار".

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وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التزام الجميع بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة بشكل ملزم بدءا من الأسبوع القادم ، وهو ما سيسهم فى خروجنا سريعا من الأزمة، لافتا إلى أن تحرك الدولة في مسارين هما الحفاظ على الصحة العامة والعودة إلى الانتاج وفتح الاقتصاد يؤكد على الحكمة في التعامل مع هذه الجائحة ومراعاة إحداث توازنات بين كافة الاعتبارات .