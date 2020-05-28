بسبب كورونا.. طلاب حقوق بنها يطالبون بإلغاء الامتحانات التحريرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر طلاب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة بنها، بيانا اليوم الخميس، يطالبون فيه بإلغاء الامتحانات التحريرية والتي من المقرر لها أول يوليو المقبل، واستبدالها بأبحاث أو امتحانات إلكترونية، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البيان، أهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع وسلامته اتباعا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتخطي خطر الوباء.

وأكد الطلاب، على أن تأجيل الاختبارات التحريرية مرارًا وتكرارًا ليس بالحل الأمثل، وما هو إلا زيادة للعبء النفسي على الطلبة وأولياء الأمور.