وفاة طبيب بفيروس كورونا في البحيرة و78 إصابة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
كشف مصدر في مديرية الصحة بمحافظة البحيرة تسجيل مستشفيات المحافظة، اليوم الخميس، 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وتوزعت الإصابات بواقع 35 حالة في دمنهور، و10 حالات في أبو حمص، و9 حالات بكفر الدوار، و7 حالات بكوم حمادة، و6 حالات بإيتاي البارود، وحالتين بكل من شبراخيت، والدلنجات، وحالة واحدة بكل من المحمودية، والرحمانية، و5 حالات من خارج المحافظة.
كما سجل مستشفى عزل كفر الدوار الشاملة 7 حالات وفاة، بينها طبيب أخصائي مسالك بولية، بالإضافة إلى حالة وفاة لمسنة من إيتاي البارود بصدر دمنهور، قبل إحالتها للعزل.
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