محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
أنهى مجمع محاكم ونيابات الإسكندرية، كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والسلامة من فيروس كورونا المستجد، في جميع قاعات وغرف المجمع، وذلك بمناسبة بدء تشغيل العمل تدريجيا اعتبارًا من بعد غد السبت.
وقال مصدر قضائي، إنه جرى التشديد على ارتداء الكمامات، وتوجيه التعليمات لقوات حرس المحكمة بعدم دخول الأشخاص إلى مقر المحكمة بدون ارتداء الكمامات وذلك للوقاية من انتقال فيروس كورونا لرواد المحكمة.
كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أكد أن الوزارة عكفت على اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وأن يكون حضورها بدون حضور الجمهور، مع متابعة المواطنين والمحامين لمعرفة المواعيد.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت عمليات التعقيم وتطهير المحاكم، ووجه إدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقاية من فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل إعادة تشغيله.. مجمع محاكم الإسكندرية يتخذ إجراءات احترازية ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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