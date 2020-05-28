محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الخميس، عن تسجيل سبع وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، في الايجاز الصحافي اليومي، أن مجموع الوفيات ارتفع إلى 630 حالة. بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 8997 موزعة عبر كل مدن البلاد.
وأشار فورار، إلى تعافي 148 مريضا، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 5277 حالة، فيما يتواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.
من جهة أخرى، ذكرت رئاسة الوزراء في رسالة قصيرة تلقاها المواطنون على هواتفهم المحمولة بأن "ارتداء القناع الواقي أصبح إجباريا من أجل حماية صحتكم وصحة الآخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تسجل 7 وفيات و140 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.