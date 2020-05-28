فصل زعيم ماليزيا السابق مهاتير محمد من حزبه السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور - (د ب أ):

تم إقالة رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد اليوم الخميس من الحزب السياسي الذي شارك في تأسيسه في عام 2016، في أحدث تحول لمسيرته السياسية على مدار ستة عقود.

وجاء في بيان أصدره حزب "السكان الأصليون المتحد" (بيرساتو)، إن عضوية مهاتير 94 عاما "قد ألغيت بأثر فوري".

وتم فصل مهاتير، الذي كان رئيسا للحزب، وأربعة نواب آخرين بالبرلمان لعدم دعمهم الحكومة الماليزية، التي يقودها رئيس الحزب، محي الدين ياسين.

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وكان النواب الخمسة انتقلوا إلى مقاعد المعارضة في جلسة برلمانية قصيرة عقدت يوم 18 مايو الجاري.

وكان مهاتير، الذي انتخب لأول مرة عضوا بالبرلمان في عام 1964، أكبر رئيس حكومة في العالم، قبل أن يستقيل من منصبه فجأة في فبراير الماضي.

وتسببت الاستقالة في اندلاع نزاع محموم على السلطة لمدة أسبوع، وقد بلغ ذروته عندما تم اختيار محي الدين رئيسا للوزراء. وكان محي الدين أسس مع مهاتير حزب "بيرساتو"، قبل الانضمام إلى تحالف من أربعة أحزاب، فاز بانتخابات عام 2018.