"المحجوب": الجيش الليبي يحافظ على تمركزاته في محاور القتال بطرابلس

وأوضح "المحجوب"، خلال تصريحاته اليوم الخميس، أن الجيش الوطني الليبي لا يزال يحافظ على جميع تمركزاته في كل محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

ونفذ الجيش الوطني الليبي سلسلة غارات على مخازن ذخيرة للميليشيات والتنظيمات المتطرفة بمنطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس.

ولفت المحجوب إلى أن القوات المسلحة الليبية نجحت في صد محاولة تقدم جديدة للمليشيات في محاور جنوب العاصمة طرابلس وقتلت قيادي بمليشيات مصراته يدعى حكيم الزواوي.

وأوضح المحجوب أن القوات المسلحة الليبية نجحت في توجيه ضربات متتالية للمليشيات في محور وادي الربيع بالعاصمة طرابلس نتج عنه مقتل 3 قادة ميدانين تابعين للمليشيات، بالإضافة لتدمير طليعة المرتزقة في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس. وفي وقت سابق، شن سلاح الجو الليبي سلسلة غارات عنيفة استهدفت معسكر الشؤون الفنية بمدينة غريان، و نصب الجيش الليبي عدة كمائن في محاور جنوب العاصمة طرابلس نتج عنها قتل وأسر العشرات من المرتزقة السوريين المجلوبين من تركيا. ويستمر الجيش الليبي منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة 4 إبريل 2019، في مواجهة التنظيمات المتطرفة ومرتزقة تركيا القادمين من سوريا، لتطهير كامل التراب الليبي من سطوة المليشيات والجماعات الإرهابية. Advertisements