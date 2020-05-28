فرنسا: سنعيد فتح المدارس أسرع مما كان متوقعا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إعادة فتح المدارس الإعدادية والثانوية أسرع مما كان متوقعا.

وكشف "فيليب"، عن الإجراءات الجديدة للمرحلة الثانية من تخفيف الحجر المفروض على الفرنسيين جراء تفشي وباء كوفيد-19 منذ 17 مارس الماضي، وهي الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثاني من يونيوالمقبل.

وحسب الحصيلة الرسمية فقد أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 28 ألفا و500 شخص.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,643 مليون إصابة، بينهم أكثر من 350 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,408 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.