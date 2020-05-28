كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن يقرر إعادة افتتاح المساجد والكنائس في 5 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر وزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة، اليوم الخميس، إعادة افتتاح المساجد والكنائس من الخامس من يونيو القادم.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 728.

ويذكر أن أعلنت السلطات الأردنية، الثلاثاء، عن استئناف الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة عملها المعتاد، بعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال مدير عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن رئاسة الحكومة عممت "دليلا إرشاديا" على الوزارات، يتضمن "إجراءات تساعد في الحد من تدفق المواطنين إلى المؤسسات وتحويل خدماتها إلى إلكترونية"، مشيرا إلى "تعقيم مباني القطاعات، خصوصا أماكن مراجعة الجمهور". ويستمر إغلاق المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما. Advertisements وأعلنت الحكومة في 17 مارس الماضي تعطيل القطاعين العام والخاص ضمن إجراءات لمواجهة جائحة "كوفيد 19"، وأوقفت الرحلات الجوية من المملكة وإليها حتى إشعار آخر. وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمة مساء الاثنين بمناسبة عيد الاستقلال الرابع والسبعين للمملكة: "لم تكن معركتنا مع كورونا إلا أحد هذه الاختبارات الصعبة التي أظهرت كفاءة الدولة، ومتانة مؤسساتها، وقوة جيشها وأجهزتها الأمنية". وتشهد المملكة منذ 21 مارس إجراءات إغلاق شبه تام، تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة، ويسمح للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة.