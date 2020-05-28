كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تغلق سفارتها في كوريا الشمالية مؤقتًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت المملكة المتحدة سفارتها في كوريا الشمالية مؤقتًا بسبب قيود Covid-19 التي تحد من قدرة الموظفين على السفر داخل البلاد وخارجها، وفقًا لوزارة الخارجية والكومنولث (FCO).

وقالت وزارة الخارجية والكمنولث في بيان اليوم الخميس "أغلقت المملكة المتحدة سفارتها مؤقتًا في بيونغ يانغ وغادر موظفونا البلاد".

واضاف البيان انه "قد تم اتخاذ هذا القرار لأن القيود التي فرضتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على دخول البلاد جعلت من المستحيل تناوب موظفينا والحفاظ على تشغيل السفارة".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن تقيم علاقات دبلوماسية مع بيونغ يانغ، وستسعى إلى إعادة تواجدها هناك "بمجرد أن نتمكن من العودة إلى عمليات السفارة السلسة".

نصحت المملكة المتحدة بعدم السفر إلى كوريا الشمالية باستثناء السفر الضروري منذ أغسطس 2017.

