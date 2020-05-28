كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: كورونا يعرض 14 مليون شخص لخطر المجاعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) أن 13.7 مليون شخص قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد بسبب آثار فيروس كورونا هذا العام، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

مع انخفاض توافر الوظائف والاقتصادات، يقدر برنامج الأغذية العالمي أن عدد الأشخاص الذين يعانون حاليًا من انعدام الأمن الغذائي - 3.4 مليون - يمكن أن يتضاعف أربع مرات في عام 2020.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن المهاجرين معرضون للخطر بشكل خاص. في كولومبيا والإكوادور وبيرو، يمكن أن يقفز انعدام الأمن الغذائي الشديد بين المهاجرين الفنزويليين المعرضين للخطر من 540.000 إلى أكثر من مليون.

و يضيف أيضًا إن الأطفال الذين لا يتلقون وجبات الغداء المقدمة لهم بسبب إغلاق المدارس واقتراب موسم الأعاصير يمكن أن يؤثر أيضًا على عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع.

