كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر البرتغال و بريطانيا يبدأن محادثات لفتح "ممر جوي" محتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افادت شبكة "سي ان ان" ان المسؤولون الحكوميون من المملكة المتحدة والبرتغال على اتصال لإمكانية إنشاء ما يسمى "ممر جوي" بين البلدين.

وقال مسؤول من وزارة الخارجية البرتغالية إن المحادثات بين البلدين بدأت بعد إعلان الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي أن جميع الوافدين الدوليين إلى المملكة المتحدة سيطلب منهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند الوصول.

وقال المسؤول "البرتغال أخذت علما بهذا القرار"، مضيفا أنهم يبحثون عن سبل لضمان إعفاء المسافرين من البرتغال إلى بريطانيا من فترة الحجر الصحي. "[نحن] واثقون من أنه سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق يضمن المصالح المتقاربة للبلدين، مع وجهة نظر خاصة في فترة الصيف القادمة".

كما سلط المسؤول الضوء على التعليقات التي أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام لجنة الاتصال بالبرلمان البريطاني يوم الأربعاء حيث قال رئيس الوزراء إنه منفتح على الاتفاقات الثنائية بشأن إعفاء "الدول الآمنة" من الحجر الصحي.

