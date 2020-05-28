كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية: كورونا تسبب في 159000 حالة وفاة في 24 دولة أوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هانز هنري كلوج، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الخميس، أن تفشي مرض كوفيد 19 مسؤول عن 159 ألف حالة وفاة زائدة في 24 دولة أوروبية منذ أوائل مارس.

الوفيات الزائدة هو مصطلح يستخدم لتحديد عدد الوفيات التي حدثت في أزمة معينة بما يتجاوز ما كان متوقعًا في ظل الظروف "الطبيعية".

و ذكرت المنظمة 53 دولة في منطقة أوروبا، بما في ذلك روسيا وتركيا.

وفقا لكلوج، كان هناك أكثر من مليوني حالة مؤكدة لـ Covid-19 وأكثر من 175،000 حالة وفاة في المنطقة الأوروبية. وقال كلوج إن أعداد الوفيات هذه "تفوق ما كنا نتوقعه عادة في هذا الوقت من العام".

كشفت معلومات الحالة التي تم إبلاغها لمنظمة الصحة العالمية أن 94٪ من جميع وفيات Covid-19 كانت من الأشخاص فوق سن 60 عامًا، و59٪ من تلك الوفيات من الرجال.

من إجمالي الوفيات، كان 97 ٪ من الحالات على الأقل حالة صحية كامنة واحدة، مع كون أمراض القلب والأوعية الدموية هي الأكثر شيوعًا.

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قدم كلوج أيضًا تحديثًا حول الانتشار الحالي للفيروس في أوروبا، قائلًا إنه في الـ 14 يومًا الماضية زادت الحالات التراكمية في المنطقة بنسبة 15 ٪، ولا تزال المنطقة تمثل 38 ٪ من الحالات و50 ٪ من الوفيات على مستوى العالم.

وقال كلوج إن روسيا والمملكة المتحدة وبيلاروسيا وتركيا وإيطاليا هي الدول التي أبلغت عن أكبر عدد تراكمي من الحالات المؤكدة في الأسبوعين الماضيين. وأضاف أن إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا ما زالت مسؤولة عن 72٪ من جميع وفيات الكوفيديا الأوروبية 19.

مع استمرار البلدان في جميع أنحاء المنطقة في تخفيف القيود، شدد كلوج على أنه "لا يمكن أن يكون هناك انتعاش اقتصادي دون نقل Covid-19 تحت السيطرة".

قال كلوغ: "يجب أن تكون أولويتنا هي الاستثمار في الصحة، والاستثمار في الحماية الاجتماعية، وقبل كل شيء، تجنب التقشف".

ونصح القادة بالاستفادة من دروس الانهيار المالي لعام 2008، حيث خفضت العديد من البلدان الإنفاق على الرعاية الصحية.

