ترامب: كورونا هدية سيئة من الصين والفيروس يواصل الانتشار

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توترا بشأن التجارة والتكنولوجيا وبعد اتهامات واشنطن لبكين بشأن تعاملها مع تفشي فيروس كورونا في الصين.

ويذكر أن قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب "منزعج" جداً من بكين على خلفية فيروس كورونا المستجد وأمور أخرى لم يكن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني على نفس قدر أهميتها بالنسبة له في وقت ما.

وخلال حديثه على قناة "فوكس نيوز"، وصف كودلو أيضاً إجراءات بكين في هونغ كونغ بأنها مزعجة للغاية.

وقال إن "اتفاق التجارة "المرحلة 1" الأمريكي الصيني الذي جرى التوصل إليه في يناير لا يزال كما هو حتى اللحظة، لكن إدارة ترامب تتابع لترى ما إذا كانت بكين تفي بالتعهدات التي قطعتها.

ويوم الخميس، أعلنت الصين، التي نفد صبرها بعدما لم تتبن هونغ كونغ تشريعا للأمن القومي من تلقاء نفسها، أنها ستسن بشكل مباشر قوانين لمنع الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الأجنبي في المدينة.

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وقال كودلو لشبكة "فوكس بيزنس" في مقابلة تالية: "أعتقد أن الصين ترتكب خطأ كبيراً".

وقال إن "إدارة ترامب سترحب مجدداً بأي شركة أمريكية في هونغ كونغ أو بر الصين الرئيسي تريد العودة إلى الولايات المتحدة. وقال كودلو "سنفعل ما بوسعنا للإنفاق ودفع تكلفة الانتقال بالكامل إذا أعادت ساسل إمدادها وإنتاجها إلى الولايات المتحدة".