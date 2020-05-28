شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تفتح نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 فتحت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، نيران أسلحتها المتوسطة صوب منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب الحديدة، في إطار تواصل خروقاتها اليومية لوقف إطلاق النار بالحديدة.

مصادر محلية في حيس أفادت ان المليشيات أطلقت النار من الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 ومعدل البيكا، صوب منازل المواطنين في مركز المديرية بشكل متعمد ومتواصل خلال ساعات النهار. Advertisements وأضافت المصادر ان الإستهداف طال أحياء مكتظة بالسكان مما آثار رعب وخوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء. الجدير بالذكر أن مواطن عشريني العمر اصيب، يوم أمس، في قدمه بشظايا سلاح 23 إثر استهداف مليشيات الحوثي للمنازل في مديرية حيس.

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