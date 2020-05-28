شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول طائرة اليمنية القادمة من الأردن وعلى متنها 152 راكبا وراكبة والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 كشف الاعلامي أمجد باحشوان عن وصول طائرة اليمنية القادمة من الاردن وعلى متنها 152 راكبا وراكبة. وأكد بأنهم يحملون جميعا فحوصات طبية pcr وذلك إلى مطار سيئون الدولي. Advertisements وقال بأن المطار قدم صورة مشرقة في خدمة المسافرين من جميع أبناء الوطن..

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