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شاهد..  وصول طائرة اليمنية القادمة من الأردن وعلى متنها 152 راكبا وراكبة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 28 مايو 2020

كشف الاعلامي أمجد باحشوان عن وصول طائرة اليمنية القادمة من الاردن وعلى متنها 152 راكبا وراكبة.

 

وأكد بأنهم يحملون جميعا فحوصات طبية pcr وذلك إلى مطار سيئون الدولي.

 

 

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وقال بأن المطار   قدم صورة مشرقة في خدمة المسافرين من جميع أبناء الوطن..

 

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