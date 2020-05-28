شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..غرفة الارصاد والانذار المبكر بمحافظة حضرموت تصدر بيان مهم والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 أصدرت غرفة الارصاد والانذار المبكر - محافظة حضرموت بيان حول متابعة حالة عدم الاستقرار الجوي في محافظة حضرموت



تنبه غرفة الارصاد والانذار المبكر بمحافظة حضرموت من حالة عدم استقرار الاجواء خلال 48 ساعة القادمة نتيجة توقعات بتشكيلات من السحب الركامية الرعدية على مديريات شرق ووسط المحافظة تشمل الارياف واجزاء من السواحل تمتد لتشمل اجزاء من مديريات غرب ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية عامة . لسلامتكم اتباع الارشادات :: 1) عدم المجازفة في عبور الاودية اثناء تدفق السيول . Advertisements 2) اتباع تعليمات السلامة من مخاطر العواصف الرعدية . 3) تدني مستوى الرؤية الافقية اثناء هطول الامطار . صادر عن / غرفة الارصاد والانذار المبكر - محافظة حضرموت 11:00 مساءً الاربعاء - 27/12/2020م

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