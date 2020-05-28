أول تعليق من ترامب بعد تجاوز وفيات كورونا في بلاده 100 ألف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تجاوز وفيات كورونا في بلاده الـ100 ألف حالة، بعد يوم كامل من الوصول لهذا العدد وصمته حيال الأمر.



وكتب ترامب، في تغريدة على تويتر: "بلغنا للتو نقطة حزينة جدا بوصول وفيات وباء فيروس كورونا إلى 100 ألف".

وتابع: "لجميع أسر وأصدقاء من رحلوا، أريد أن أعبر عن خالص تعاطفي وحبي لكل ما تمسك به هؤلاء الأشخاص الرائعون وكانوا يمثلونه. ليكن الله معكم!".

وأودى الوباء بحياة 355 ألفا و736 شخص على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق حصيلة تستند إلى مصادر رسمية.

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وتعد أوروبا القارة الأكثر تضررا بتسجيلها 175,011 وفاة (من بين 2,084,058 إصابة رسمية).

وبهذا الرقم فقد سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات، تليها المملكة المتحدة (37460) ثم إيطاليا (33072) وفرنسا (28596) وإسبانيا (27118).

والبرازيل هي الدولة الأكثر تضررا في أمريكا اللاتينية بفارق واسع، إذ تجاوز عدد الوفيات المسجلة على أراضيها 25 ألفا.