أمريكا تحذر رعاياها بالضفة وغزة من اندلاع مواجهات

حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، الخميس، رعاياها المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة أو الذين يفكرون في السفر إليها، ونصحتهم بالحفاظ على درجة عالية من اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني.

جاء التحذير إثر إعلان القيادة الفلسطينية أن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الأمنية منها.

وتوقعت مصادر أمنية إسرائيلية وقوع مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مع بدء تنفيذ إسرائيل خطة الضم لأراضي فلسطينية بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل.





وقالت السفارة في تحذير نشرته الخميس، واطلعت عليه ”الخليج 365”، "يمكن أن يحدث العنف دون سابق انذار، ويستهدف المواقع السياحية، ومراكز النقل، ونقاط التفتيش الحكومية، والأسواق ومرافق التسوق أو المرافق الحكومية".

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ودعت رعايا الولايات المتحدة التفكير بتجنب المخاطر التي تهدد سلامتهم وأمنهم الشخصي عند التفكير في زيارة المواقع والأحداث التي قد تكون أهدافًا محتملة.

وأشارت إلى أنه يُحظر على موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم الذين يعيشون ويعملون في إسرائيل السفر الشخصي إلى الضفة الغربية.

وقالت السفارة: "السفر الرسمي لموظفي الحكومة الأمريكية محدود للغاية في جميع أنحاء الضفة الغربية.. تمنع الحكومة الأمريكية موظفيها من السفر إلى غزة".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديث صحفي،الخميس، التزامه بالشروع في خطة الضم في مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

