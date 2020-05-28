سلاح الجو الليبي يستهدف مخازن ذخائر لمليشيات طرابلس في تاجوراء المزيد

أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، تنفيد سلسلة غارات جوية استهدفت مخازن ذخيرة للمليشيات والتنظيمات المتطرفة بمنطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن سلاح الجو الليبي شن سلسلة غارات عنيفة على تمركزات الإرهابيين ومخازن ذخيرة مجلوبة حديثًا من تركيا في منطقة تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف المحجوب في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الضربات كانت دقيقة على معسكر رحبة الدروع التابع للإرهابي "بشير البقرة" المتعاون مع تنظيم داعش في ليبيا والذي يوفر المأوى لأغلب قادة التنظيم الإرهابي في منطقة تاجوراء.

ولفت المحجوب إلى أن القوات المسلحة الليبية نجحت في صد محاولة تقدم جديدة للمليشيات في محاور جنوب العاصمة طرابلس وقتلت قيادي بمليشيات مصراته يدعى حكيم الزواوي.

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وأوضح المحجوب أن القوات المسلحة الليبية نجحت في توجيه ضربات متتالية للمليشيات في محور وادي الربيع بالعاصمة طرابلس نتج عنه مقتل 3 قادة ميدانين تابعين للمليشيات، بالإضافة لتدمير طليعة المرتزقة في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد المحجوب أن الجيش الليبي لا يزال يحافظ على كل تمركزاته الأخيرة في كل محاور القتال بالعاصمة طرابلس وجنوب شرق مصراتة.

وفي وقت سابق، شن سلاح الجو الليبي سلسلة غارات عنيفة استهدفت معسكر الشؤون الفنية بمدينة غريان، و نصب الجيش الليبي عدة كمائن في محاور جنوب العاصمة طرابلس نتج عنها قتل وأسر العشرات من المرتزقة السوريين المجلوبين من تركيا.

ويستمر الجيش الليبي منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة 4 إبريل/نيسان 2019، في مواجهة التنظيمات المتطرفة ومرتزقة تركيا القادمين من سوريا، لتطهير كامل التراب الليبي من سطوة المليشيات والجماعات الإرهابية.