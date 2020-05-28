أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بلوغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا في بلاده حاجز المئة ألف حالة في تغريدة على تويتر اليوم الخميس بعد يوم من الوصول إلى هذا العدد وملاحظة صمته حيال الأمر.
وكتب ترامب يقول "بلغنا للتو نقطة حزينة جدا بوصول وفيات وباء فيروس كورونا إلى 100 ألف. لجميع أسر وأصدقاء من رحلوا، أريد أن أعبر عن خالص تعاطفي وحبي لكل ما تمسك به هؤلاء الأشخاص الرائعون وكانوا يمثلونه. ليكن الله معكم!".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يشير في تغريدة لبلوغ حاجز المئة ألف وفاة بكورونا في #أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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