شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة في لبنان تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الخميس، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1168 حالة.



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وقالت الوزارة في بيان، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ699 حالة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 7 حزيران/ يونيو المقبل.