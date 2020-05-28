كورونا يصيب 5.7 ملايين شخص حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به قد تجاوز 7ر5 ملايين حالة حتى عصر اليوم الخميس.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ خمسة ملايين ونحو 717 ألفا.

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كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 37ر2 مليون شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات 356 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا والهند وإيران وبيرو وكندا والصين.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.