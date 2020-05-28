شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إيران تسجل 63 وفاة و2258 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الايرانية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى7627 حالة، بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

Advertisements وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 143849 حالة، بعد تسجيل 2258 حالة إصابة جديدة. ولفت إلى أن 2543 من المصابين في وضع صحي حرج ويرقدون في الرعاية المركزة. كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين اقترب من 113 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية

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