الصحة الكويتية: تسجيل 10 وفيات و845 إصابة جديدة بكورونا و752 حالة شفاء

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، "تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة في الكويت إلى 24112 حالة".
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّه "تمّ تسجيل 10 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجّلة حتّى اليوم 185 حالة"، موضحًا أنّ "جميع الحالات السابقة الّتي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكّدت إصابتها، وأُخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم".
وكان قد أفاد وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، بـ"شفاء 752 حالة من المصابين بفيروس "كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 8698 حالة".
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