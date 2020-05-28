الصحة الإماراتية تسجل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإماراتية تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، توازيًا مع تسجيل 314 حالة شفاء لمصابين خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في عموم البلاد، موضحةً أنها أجر ت أكثر من 38 ألف فحص لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.
كان وزير الصحة الإماراتي أشار في وقت سابق إلى أن "هدفنا أن نكون استباقيين في الكشف عن المزيد من الحالات، والحد من انتشار الفيروس في الدولة، ونحن في مرحلة مهمة من مراحل التعامل مع الفيروس واحتوائه تتطلب تحمل المسؤولية من الجميع واستمرار التعاون لنكون لإخواننا في خط الدفاع الأول عوناً ومع قيادتنا والخروج آمنين بإذن الله من هذه المرحلة".
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