سلطات ماليزيا سجلت عشر حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ولا وفيات

سجّلت السلطات الصحيّة في ​ماليزيا​، عشر حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 7629 حالة. ولم تسجّل وزارة الصحة وفيات جديدة، ليظلّ عدد الوفيات دون تغيير عند 115 حالة.

وكانت ماليزيا قد سجّلت يوم أمس الأربعاء 15 إصابة جديدة بالفيروس.

وكانت قد كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" المستجد أدّى إلى وفاة ما لا يقلّ عن 355,736 شخصًا في العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول الماضي"، بحسب حصيلة وضعتها الوكالة الساعة 11:00 (ت غ)، استنادًا إلى مصادر رسميّة.