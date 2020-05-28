روحاني: الاقتصاد التقليدي في طور التحول عالميا إلى الاقتصاد الرقمي

أكّد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، أنّ "​الاقتصاد​ التقليدي هو في طور التحوّل والتغيير عالميًّا إلى الاقتصاد الرقمي".

ولفت خلال مراسم إزاحة الستار عن مشاريع محرّكة للاقتصاد الرقمي، الّتي أُقيمت عبر الـ"فيديو كنفيرانس"، إلى "أنّنا اليوم تمكنّا من الوصول إلى الاقتصاد الرقمي، وأنّ الكثير من الأعمال تُدار رقميًّا، وأنّ هذا النوع من الاقتصاد المتداوَل عالميًّا يشكّل فرصة مهمّة وثمينة للشعب الإيراني".

وأوضح روحاني أنّ "اقتصاد البلاد في تغيير نحو الاقتصاد الرقمي في جميع المجالات ومنها ​القطاع الزراعي​"، مشيرًا إلى أنّ "خلال فترة أزمة "​كورونا​"، باتت أهميّة ​التكنولوجيا الرقمية​ مضاعفة، واستطعنا تقديم الخدمات إلى أكثر من 77 مليون مواطن عن بعد في مجال ​المصارف​ وبواسطة النظام الالكتروني الرقمي، وحتّى تأمين احتياجاتهم الغذائيّة اليوميّة، فكان يتمّ عبر الفضاء الإفتراضي".