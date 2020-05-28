مسؤول إيراني: إنهاء الإعفاءات من العقوبات لن يؤثر على البرنامج النووي الإيراني

أشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إلى أن "قرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من العقوبات، والتي سمحت لشركات أجنبية بالقيام ببعض الأعمال في المواقع النووية الإيرانية، لن يؤثر على البرنامج النووي الإيراني".
ولفت كمالوندي إلى أنه "بالطبع تريد أميركا أن يكون لأعمالها أثر في إطار الضغط على إيران لكن عمليا لن يحدث شيء".
وتشمل الإعفاءات التي سينتهي أجلها في 27 تموز، مفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.
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