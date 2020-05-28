القناة 13: إسرائيل أرسلت طاقما طبيا إلى السودان لإنقاذ قدح الدم قبل أن تتوفى بكورونا

ذكرت القناة الـ13ال​إسرائيل​ية إن ​طائرة​ على متنها طاقم طبي توجّهت الاثنين، من إسرائيل إلى ​السودان​، في محاولة لإنقاذ الدبلوماسية الأوغندية نجوى قدح الدم التي يعدها كثيرون مهندسة العلاقات بين ​تل أبيب​ و​الخرطوم​، وذلك قبل أن تتوفى جرّاء إصابتها ب​فيروس كورونا​ الجديد (كوفيد-19).

وأفادت القناة الـ13 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو​ كشف خلال جلسة عقدتها ​الحكومة​ الأحد، بأنه هاتف رئيس ​مجلس السيادة السوداني​ ​عبد الفتاح البرهان​، وهنّأه ب​عيد الفطر​، دون أن يشير إلى الحديث عن الحالة الصحية لـ"قدح الدم".

ووفقاً للقناة، أقلعت طائرة إسرائيلية صغيرة صباح الاثنين، من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، وحطت في العاصمة السودانية. وأشارت القناة إلى إن الرحلة كان من المقرر لها أن تظل سرية، لولا أن التُقِط مسارها غير المعتاد عبر مواقع تتبع حركة الطيران على ​الإنترنت​.

وذكرت أنه بالإضافة إلى طاقم طبي إسرائيلي كان على متن الطائرة، فقد كان هناك أيضاً أدوية للتعامل مع مرضى كورونا ومسؤول سياسي إسرائيلي كبير (لم تسمه) يعمل على ملف العلاقات بين تل أبيب والخرطوم.

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ورغب الإسرائيليون بدايةً في نقل قدح الدم، لتلقي الرعاية الطبية في تل أبيب، قبل أن يتبين لهم أن حالتها الصحية خطيرة ولا تسمح بذلك، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أفادت مصادر إعلامية سودانية بوفاة قدح الدم، مستشارة الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، في الخرطوم، جرّاء إصابتها بفيروس كورونا.

ونقلت القناة عن المحامي الإسرائيلي نيك كوفمان الذي كان شريكاً لقدح الدم، في تبادل الرسائل الأولى بين نتنياهو والبرهان، قوله إن نجوى "كانت دبلوماسية ممتازة، ولولا نشاطها لما كانت هناك علاقات بين إسرائيل والسودان".