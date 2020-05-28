مواجهات عنيفة بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات حفتر بطرابلس

اندلع قتال عنيف بين قوات ​حكومة الوفاق​ الليبية ووحدات "​الجيش الوطني​" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، في مناطق من ضواحي العاصمة طرابلس وحول منطقة الهيرة للجنوب، ويشتد القتال جنوب طرابلس، فيما تعرض معسكر رحبة الدروع بتاجوراء، الذي يسيطر عليه قائد ميداني يطلق عليه اسم "البقرة"، لقصف عنيف نجم عنه دخان أسود كثيف يغطى المنطقة.

كما تواصل القتال اليوم بين وحدات تابعة لحكومة الوفاق يقودها اللواء ​أسامة الجويلي​، وقوات تابعة للجيش في منطقة الهيرة قرب مدينة العزيزية الاستراتيجية جنوب العاصمة، ويدعى كل من الجانبين، أن قواته تتقدم وتحرز مكاسب على حساب الآخر، إلا أنه لا تتوفر حتى الآن دلائل قاطعة على تحقيق أي طرف مكاسب ملموسة بمختلف محاور القتال.