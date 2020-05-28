محافظ اربيل: لا يمكننا الاستمرار بغلق المحال التجارية والأسواق

أكد محافظ أربيل في ​إقليم كردستان​ ​العراق​، فرست صوفي، “حرص إدارة المحافظة على سلامة الأهالي”، محذرا من “تزايد المخاوف من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وطمأن صوفي الأهالي بأنهم يعملوم قدر الإمكان "بالحفاظ على أمن وسلامة المحافظة، من خلال التعاون مع الأهالي"، منوّهًا بأنه "لا يمكننا الاستمرار بغلق المحال التجارية والأسواق، نتيجة ارتباطها بأرزاق الناس، لاسيما أن محافظة أربيل تعد مركزا تجاريا واقتصاديا كبيرا في العراق والمنطقة".

كما أفاد بأن "أمامنا وأمام المواطنين مسؤولية كبيرة تتمثل بالحفاظ على حياتهم من كورونا"، محذرًا من "تزايد انتشار فيروس كورونا في العديد من المدن العراقية، ولا سيما العاصمة ​بغداد​"، داعيا الأهالي إلى البقاء في منازلهم.