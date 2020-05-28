النشرة: أهالي قريتين بريف تل تمر اعترضوا مدرعات للقوات الأميركية وأجبروها على العودة

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أنّ "أهالي قريتي القاهرة والدشيشة في ريف تل تمر في ​الحسكة​، اعترضوا مدرعات للقوات الأميركية كانت تمرّ في القرية، وقاموا برشقها بالحجارة ما أجبرها على العودة".

وكان ​الجيش السوري​ قد اعترض أمس مرور أربع مدرعات أميركية، ما أجبرها على العودة أيضًا.