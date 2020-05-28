ذكر مراسل "النشرة" في سوريا، أنّ "أهالي قريتي القاهرة والدشيشة في ريف تل تمر في الحسكة، اعترضوا مدرعات للقوات الأميركية كانت تمرّ في القرية، وقاموا برشقها بالحجارة ما أجبرها على العودة".
وكان الجيش السوري قد اعترض أمس مرور أربع مدرعات أميركية، ما أجبرها على العودة أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أهالي قريتين بريف تل تمر اعترضوا مدرعات للقوات الأميركية وأجبروها على العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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