تسجيل 4 وفيات و322 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت ​وزارة الصحة​ والبيئة ​العراق​ية اليوم، عن تسجيل طفرة كبيرة بأعداد المصابين ب​فيروس كورونا​ منذ ظهوره في البلاد، حيث سجلت 322 إصابة جديدة بكورونا بالإضافة إلى 4 حالات وفاة، ليبلغ مجموع الإصابات 5457، والوفيات 179 حالة وفاة، كما سجلت شفاء 67 شخصا كان مصابا بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء في العراق إلى 2971 حالة.

ولفتت إلى أن "مختبراتها فحصت 5104 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 211485 فحصا".