رئيس وزراء الصين: قانون الأمن القومي سيدعم استقرار هونغ كونغ ورخائها

تبنّى البرلمان ​الصين​ي قرارًا للمضي قدمًا في تشريع للأمن القومي في ​هونغ كونغ​.

ولفت رئيس الوزراء الصيني لي كه شيانغ، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ "قانون الأمن القومي سيكون مفيدًا لاستقرار هونغ كونغ ورخائها على المدى البعيد، وستظلّ صيغة "بلد واحد ونظامان" سياسة وطنيّة"، مركّزًا على أنّ "الصراع بين الصين و​الولايات المتحدة الأميركية​ سيضرّ الجانبين اللذين يسعيان لجني ثمار التعاون".

ويعزّز قانون الأمن الّذي تعدّه ​الحكومة الصينية​ للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها، وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي الّتي تحظى بها المدينة بموجب نظام "بلد واحد ونظامان"، الّذي تخضع له هونغ كونغ منذ عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997.