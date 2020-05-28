سبعة قتلى في هجوم نسب الى حركة طالبان في أفغانستان

قتل سبعة من عناصر قوات الأمن الأفغانية في هجوم نسبه مسؤولون إلى طالبان وهو الأول منذ انتهاء ثلاثة أيام من هدنة أعلنتها الحركة بمناسبة عيد الفطر.
وقالت الناطقة باسم حاكم بروان وحيدة شهكار إن المقاتلين هاجموا نقطة مراقبة في الولاية الواقعة شمال العاصمة كابول، موضحة أن "طالبان أيضا تكبدوا خسائر". من جهته، ذكر قائد شرطة المنطقة حسين شاه أن مقاتلي طالبان أضرموا النار بنقطة المراقبة ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن. وقتل آخران بالرصاص.
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