الصحة التونسية: 17 إصابة جديدة بكورونا بعد يومين من تسجيل صفر إصابات

أعلنت ​وزارة الصحة​ التونسية تسجيل 17 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، بعد عدم رصد حالات جديدة للعدوى خلال يومين.

ولفتت الوزارة، في بيان حول مستجدات الوضع الوبائي اليومي للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد 19"، أنها أجرت خلال يوم أمس 838 تحليلا مخبريًا، جاءت نتائج 19 منها إيجابية، ويعود اثنان منها إلى مريضين قد تم تشخيص إصابتهما في السابق.

كما أفادت بأن "الحالات الـ 17 الأخرى وافدة من المواطنين الذين تم إجلاؤهم ووضعهم قيد الحجر الصحي الإجباري، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في تونس 1068، بما في ذلك 938 حالة شفاء و48 حالة وفاة و82 إصابة نشطة.