تسجيل 16 وفاة و1644 إصابة جديدة في السعودية

أعلنت السلطات الصحية ​السعودية​ اليوم عن تسجيل 16 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 14 وفاة في اليوم السابق، وبلغت حصيلة ​وفيات​ العدوى 441 حالة وفاة.

ورصدت الوزارة 1644 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا لليوم السادس على التوالي،كي يرتفع إجمالي عدد ​الإصابات​ التي تم تسجيلها في السعودية حتى الآن إلى 356124. و تماثل 3531 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 54553 شخصا.