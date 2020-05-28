تسجيل 16 وفاة و1644 إصابة جديدة في السعودية

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم عن تسجيل 16 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 14 وفاة في اليوم السابق، وبلغت حصيلة وفيات العدوى 441 حالة وفاة.
ورصدت الوزارة 1644 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا لليوم السادس على التوالي،كي يرتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في السعودية حتى الآن إلى 356124. و تماثل 3531 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 54553 شخصا.
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