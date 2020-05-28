الحكومة الفرنسية تعتزم البدء بالمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل

أعلنت ​الحكومة الفرنسية​ عن المرحلة الجديدة من تخفيف إجراءات العزل التي بدأت في 11 أيار، والتي قد تشمل إمكانية إعادة فتح الحانات والمطاعم و​الحدائق العامة​ مع تحسن الوضع الصحي، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثاني من حزيران.

ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن مصدر حكومي، إلى أن "السلطة التنفيذية تنوي أن تعيد في الثاني من حزيران فتح الفنادق والمقاهي والمطاعم في المناطق الخضراء، أي تلك التي تشهد انتشارا ضعيفا للفيروس وضغطا ضئيلا على المستشفيات، في المقابل في المنطقة الحمراء، أي في ​باريس​ ضمنا، لا يمكن أن تفتح هذه الأماكن أبوابها قبل الأول من تموز".

كما أفادت بأن "الأماكن الأخرى المطروحة هي الحدائق والمحميات في كل مكان، مع فرض ارتداء أقنعة واقية في المنطقة الحمراء. وتشكل هذه المسألة محور مواجهة بين الحكومة ورئيسة ​بلدية باريس​ الاشتراكية، ​آن هيدالغو​، التي تدعو بشدة إلى إعادة فتحها"، إضافة إلى "إعادة فتح المدارس المتوسطة (11 إلى 14 عاما) مطروحة أيضا ، مثل تخفيف القاعدة التي تمنع الابتعاد أكثر من مئة كيلومتر عن مكان الإقامة".