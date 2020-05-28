غوتيريش: لإعفاء جميع الدول النامية ومتوسطة الدخل من الدين بظل أزمة كورونا

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن "الإعفاء من ​الدين​ يجب أن يُقدم إلى جميع الدول النامية ومتوسطة الدخل التي تطلب إرجاء سداد مدفوعات ديون مع فقدها القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية في ظل جائحة ​فيروس كورونا​".

ولفت غوتيريش إلى أن "العديد من الدول النامية ومتوسطة الدخل عرضة للخطر، وبالفعل تواجه صعوبة في خدمة الدين، أو سرعان ما ستصبح كذلك، بسبب الركود العالمي"، مشددًا على أن "تخفيف الديون الهائلة لا يمكن أن يقتصر على الدول الأقل نموًا".