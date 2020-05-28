تسجيل حالتي وفاة و636 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في سلطنة عمان

كشفت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​، أنّه "تمّ تسجيل 636 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، منها 345 حالة لعمانيّين و291 حالة لغير عمانيّين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 9009 حالات".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عدد الوفيات ارتفع إلى 40 بعد تسجيل حالتين جديدتين، وأنّ 2177 حالة قد تماثلت للشفاء"، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، تجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، اتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، التقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".