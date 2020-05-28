وزير الدفاع الايراني: سنعزز الحزام الأمني للخليج ومضيق هرمز الحيوي

أعلن وزير الدفاع ال​إيران​ي، ​أمير حاتمي​ أن بلاده "ستعزز الحزام الأمني" للخليج، خصوصا في منطقة ​مضيق هرمز​، مؤكدا أن "الحفاظ على أمن هذه المنطقة هو في صلب اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشددا على أن "أهمية هذه المنطقة تؤخذ دوما في الاعتبار لدى صياغة القرارات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للبلاد"، وأكد أنه سيتم تعزيز الحزام الأمني للخليج، خاصة مضيق هرمز الحيوي.

وأكد حاتمي أنه "رغم أن الحفاظ على أمن مضيق هرمز يقع على عاتق إيران، إلا أن المحاولات الرامية لزعزعة الأمن فيه مستمرة منذ عقود من قبل مجموعة من حكومات دول من خارج المنطقة، وأن مسالة زعزعة الأمن في الخليج ومضيق هرمز تجري باستمرار لتوفير الذريعة للمزيد من هيمنة ​الولايات المتحدة​، فالولايات المتحدة سعت مؤخرا لزعزعة الأمن في هذا الممر الدولي عن طريق تشكيل تحالف عسكري إقليمي ودولي معاد لإيران".