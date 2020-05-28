تسجيل 63 وفاة و2258 إصابة جديدة بكورونا بإيران خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في إيران عن أنه "تم تسجيل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الاجمالي إلى 143849 مصابا، بينهم 2543 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 7627"، لافتة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إرتفع إلى 112988 شخصا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس قسم علم الأوبئة ومكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة الإيرانية، اعتبر أن البلاد تجاوزت 75% من موجة انتشار الفيروس، وإنه لا يتوقع حدوث موجة جديدة في فصل الصيف، لكنه حذر من موجة ثانية للعدوى خلال فترتي الخريف والشتاء القادمين.
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