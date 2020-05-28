مسؤول يمني: احتجاز التحالف العربي لسفن وقود يدل على عدم الجدية بمباحثات السلام

اتهم نائب ​وزير الخارجية​ في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "​أنصار الله​" في ​صنعاء​، حسين العزي، "​التحالف العربي​ باحتجاز سفن وقود"، معتبرًا ذلك "مؤشرًا على عدم الجدية في مباحثات السلام في ​اليمن​".

ولفت العزي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "‏مواصلة احتجاز السفن بالتزامن مع وصول جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" لليمن وحاجة المستشفيات الماسة للوقود، إنما هو في الواقع مؤشر وحشية مفرطة"، منوّهًا بأن "احتجاز السفن يعكس انعداما كليا لأي جدية أو مصداقية في مباحثات السلام".

كما أفاد بأن ذلك "كفيل بأن يدفع كل شباب اليمن إلى الجبهات واجتراح المزيد من البطولات انتصارًا للشعب المظلوم".