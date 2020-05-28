تسجيل 174 وفاة و8371 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في روسيا

أعلن مركز الاستجابة لأزمة فيروس "كورونا" في ​روسيا​، "وفاة 174 مصابًا بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4142".

ولفت في بيان، إلى أنّ "مجمل الإصابات ارتفع 8371 حالة، ليصل إلى 379051".

وكانت روسيا قد سجّلت يوم أمس الأربعاء 161 وفاة و8338 حالة إصابة جديدة بالفيروس.