أعلن مركز الاستجابة لأزمة فيروس "كورونا" في روسيا، "وفاة 174 مصابًا بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4142".
ولفت في بيان، إلى أنّ "مجمل الإصابات ارتفع 8371 حالة، ليصل إلى 379051".
وكانت روسيا قد سجّلت يوم أمس الأربعاء 161 وفاة و8338 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 174 وفاة و8371 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.