أعلنت وزارة الصحة الفيليبينيّة "تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و539 إصابة"، في أكبر زيادة يومية في الحالات منذ رصد الفيروس للمرّة الأولى في البلاد.
ولفتت في نشرتها اليوميّة، إلى أنّ "إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 15588، والوفيات إلى 921، فيما زاد عدد من تماثلوا للشفاء إلى 3598 بعد تعافي 92 مريضًا".
وكانت الفيليبين قد سجّلت يوم أمس الأربعاء 18 وفاة جديدة و380 إصابة بالفيروس.
وكانت قد كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" المستجد أدّى إلى وفاة ما لا يقلّ عن 355,736 شخصًا في العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول الماضي"، بحسب حصيلة وضعتها الوكالة الساعة 11:00 (ت غ)، استنادًا إلى مصادر رسميّة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 539 إصابة بفيروس كورونا في الفيليبين بأكبر زيادة يومية بالحالات حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.