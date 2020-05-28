تسجيل 539 إصابة بفيروس كورونا في الفيليبين بأكبر زيادة يومية بالحالات حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة ​الفيليبين​يّة "تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و539 إصابة"، في أكبر زيادة يومية في الحالات منذ رصد الفيروس للمرّة الأولى في البلاد.

ولفتت في نشرتها اليوميّة، إلى أنّ "إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 15588، والوفيات إلى 921، فيما زاد عدد من تماثلوا للشفاء إلى 3598 بعد تعافي 92 مريضًا".

وكانت الفيليبين قد سجّلت يوم أمس الأربعاء 18 وفاة جديدة و380 إصابة بالفيروس.

وكانت قد كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" المستجد أدّى إلى وفاة ما لا يقلّ عن 355,736 شخصًا في العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول الماضي"، بحسب حصيلة وضعتها الوكالة الساعة 11:00 (ت غ)، استنادًا إلى مصادر رسميّة.