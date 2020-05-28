السويس تبحث استعدادات تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:

التقى عبدالمجيد صقر محافظ السويس، باللواء رجب عبدالعال مدير أمن المحافظة، اليوم الخميس، لمناقشة التداعيات الأمنية الفترة المقبلة، وتنفيذ القرارات الخاصة بالحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

واستعراض "عبدالعال" طرق مواجهة انتشار الفيروس، وخطة إزالة المنازل والمنشآت ذات الخطورة الداهمة، وقرارات إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بالإنشاءات للمساكن الخاصة والتي بدأت في 24 أبريل، وتستمر مدة 6 شهور.

كما ناقش المحافظ خطة ازالة العشوائيات، والتعديات على أملاك الدولة بالتنسيق بين مديرية الأمن ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية المعنية، لعودة الانضباط والنظام بالشارع، والحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.