قبل خروجها من المستشفى.. وفاة متعافية من كورونا بسكتة قلبية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

أفاد مصدر مسئول من مديرية الصحة والسكان بقنا، اليوم الخميس، بوفاة ربة منزل داخل مستشفى الحميات، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتقرر خروجها.

وأضاف المصدر، أن الحالة لربة منزل تُدعى "فاطمة.أ.ع"، 47 عامًا، مقيمة بقرية أولاد عمرو التابعة لدائرة مركز قنا، وقد أصيبت بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أيام مضت، وجرى حجزها بمستشفى الحميات في قنا، منذ 3 أيام، وأجريت مسحة لها، وكانت نتيجتها سلبية، وجرى عمل تحليل آخر ظهر اليوم، وتقرر خروجها.

وأوضح المصدر أن الحالة كانت سعيدة بنتيجة التحاليل، واتصلت على زوجها هاتفيًا ليرافقها أثناء الخروج، وجهزت مستلزماتها في حقيبتها، وعندما دخلت عليها الممرضات وجدوها قد فارقت الحياة، بكستة قلبية.

تحرر محضر بوفاتها، وأخطرت أسرتها بالوفاه لاستلام الجثمان.