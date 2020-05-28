إصابة 18 شخصًا بفيروس كورونا في طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أصدرت إدارة الطب الوقائي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بيانًا بشأن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا " المستجد، بمدينة طور سيناء.

وأكد الدكتور أحمد حسانين وكيل مديرية الصحة، ومدير عام الطب الوقائي في البيان، أن عدد الحالات التي ثبت من التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا فى الفترة من يوم السبت الموافق 23 مايو، وحتى اليوم الخميس بلغت 18 حالة.

وأكد وكيل مديرية الصحة، أن الحالات موزعة جغرافيًا بين معظم أحياء مدينة الطور، وليست في حي واحد، ومعظمهم من العائدين للمحافظة بعد عطلة عيد الفطر.

وأهاب وكيل المديرية بالمواطنين عدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى خلال الفترة المقبلة، وعدم السماح للأطفال بالخروج إلى الشارع، حرصًا على سلامة وصحة الجميع.